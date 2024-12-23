Журнал «Москвичка» начнет выходить в новом формате

Журнал «Москвичка» запускает мини-приложение внутри Telegram

Российский журнал «Москвичка» запускает мини-приложение внутри мессенджера Telegram в честь окончания первого года работы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе журнала.

Отмечается, что тираж журнала за это время увеличился с первоначальных четырех до десяти номеров за год. Теперь же вдобавок к бумажной версии будет выходить и электронная. При этом в «Москвичке» подчеркнули, что подобный формат не имеет аналогов в России, так как сделан в виде мини-приложения внутри мессенджера. Его не нужно скачивать через AppStore или Google Play — оно доступно для просмотра и установки через чат-бот в Telegram.

«Наше приложение первое на рынке, в индустрии ни у кого такого нет, поэтому нам еще предстоит этап тестирования. Сегодня "Москвичка" — это целя экосистема. У нас есть печатный журнал, социальные сети, ивент-направление, клуб "МОСК", теперь еще и диджитал-приложение. Важно отметить, что у каждого из продуктов нашего бренда своя аудитория и теперь с помощью приложения мы сможем собрать более точный портрет читателя каждого материала», — поделился шеф-редактор «Москвички» Антон Пичугин.

Ранее команда журнала объявила о запуске закрытого событийного клуба «МОСК». Программа мероприятий на год и имена амбассадоров будут анонсированы в начале 2025 года.