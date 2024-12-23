Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:00, 23 декабря 2024Интернет и СМИ

Журнал «Москвичка» начнет выходить в новом формате

Журнал «Москвичка» запускает мини-приложение внутри Telegram
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: «Москвичка»

Российский журнал «Москвичка» запускает мини-приложение внутри мессенджера Telegram в честь окончания первого года работы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе журнала.

Отмечается, что тираж журнала за это время увеличился с первоначальных четырех до десяти номеров за год. Теперь же вдобавок к бумажной версии будет выходить и электронная. При этом в «Москвичке» подчеркнули, что подобный формат не имеет аналогов в России, так как сделан в виде мини-приложения внутри мессенджера. Его не нужно скачивать через AppStore или Google Play — оно доступно для просмотра и установки через чат-бот в Telegram.

«Наше приложение первое на рынке, в индустрии ни у кого такого нет, поэтому нам еще предстоит этап тестирования. Сегодня "Москвичка" — это целя экосистема. У нас есть печатный журнал, социальные сети, ивент-направление, клуб "МОСК", теперь еще и диджитал-приложение. Важно отметить, что у каждого из продуктов нашего бренда своя аудитория и теперь с помощью приложения мы сможем собрать более точный портрет читателя каждого материала», — поделился шеф-редактор «Москвички» Антон Пичугин.

Ранее команда журнала объявила о запуске закрытого событийного клуба «МОСК». Программа мероприятий на год и имена амбассадоров будут анонсированы в начале 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На территории бывшего завода в России произошел взрыв. Есть жертвы и пострадавшие

      Прохор Шаляпин купил матери квартиру

      Российский шестиклассник отравился неизвестным психотропным веществом и попал в реанимацию

      В Молдавии подготовили программу плановых отключений электроэнергии

      В Раде назвали цель приезда директора ЦРУ в Киев

      В России рухнул спрос на самогонные аппараты

      Раскрыта диета похудевшего на 40 килограммов Джигана

      Суд оштрафовал Михалкова на 300 рублей

      Упала стоимость полисов ОСАГО

      Россияне назвали самые популярные мемы 2024 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше