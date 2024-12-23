Российского футболиста заключили под стражу за поджог военкомата в Петербурге

В Петербурге до 19 февраля арестовали футболиста Косарева за поджог военкомата

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Ленинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Степана Косарева, обвиняемого в поджоге военкомата на набережной реки Фонтанки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Фигурант пробудет под арестом до 19 февраля 2025 года. В отношении него возбуждено уголовное дело о теракте.

По версии следствия, все произошло днем 20 декабря. Косарев, находясь на набережной реки Фонтанки, бросил две бутылки с зажигательной смесью в окно военкомата Ленинградской области, после чего попытался скрыться. Возгорание не причинило серьезного ущерба.

Обвиняемый — футболист из местной спортшколы. Он признает свою вину.

