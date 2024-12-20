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19:12, 20 декабря 2024Силовые структуры

Полиция схватила метнувшего коктейль Молотова в военкомат российского футболиста

Футболист метнул коктейль Молотова в военкомат Ленобласти
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Anelo / Shutterstock / Fotodom  

Полиция схватила 20-летнего мужчину, метнувшего коктейль Молотова в здание военкомата Ленобласти на набережной Фонтанки. Об этом сообщает 47news.

Инцидент произошел вечером 20 декабря. Очевидцы увидели, как неизвестный бросил бутылку с горючим в двери главного входа в военный комиссариат, а затем бросился бежать по улице Гороховой. Возгорание не причинило серьезного ущерба.

Оперативно прибывшие силовики задержали поджигателя. Им оказался футболист из местной спортшколы. Проверяется информация о его работе на телефонных мошенников. Поджог военкомата также мог быть совершен им по указанию кураторов.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор двум жителям Рыбинска, виновным в совершении диверсии на железной дороге. 21-летний Догонов И.И. и 20-летний Маслов К.А. совершили поджог релейного шкафа в Рыбинском районе, чтобы остановить железнодорожное движение и нанести ущерб РФ. За содеянное украинские спецслужбы пообещали заплатить им 15 тысяч рублей. Их приговорили к 14 и 12 годам лишения свободы соответственно.

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