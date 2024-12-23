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17:26, 23 декабря 2024Силовые структуры

СК возбудил уголовное дело против начальника ЖКУ Минобороны России

Против начальницы ЦЖКУ Минобороны России Бурлаковой возбудили уголовное дело
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Военные следователи возбудили уголовное дело против начальника ЖКУ Минобороны России Ольги Бурлаковой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета (СК) России.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

По данным следствия, в 2018 году ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России заключило контракт с ООО «СтройИдеал» на выполнение работ по ремонту сетей водоснабжения в Саратовской области. В 2019 году Бурлакова осуществила приемку работ ненадлежащего качества. В результате этого произошло большое количество аварий на объектах водоснабжения, общий ущерб составил более 27 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что раскрыта сумма ущерба при строительстве оборонных сооружений в Курской области.

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