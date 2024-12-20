Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:55, 20 декабря 2024Силовые структуры

Раскрыта сумма ущерба при строительстве оборонных сооружений в Курской области

Ущерб при строительстве оборонных сооружений под Курском составил 800 млн рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Гендиректора «Корпорации развития Курской области» захотели арестовать

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Сумма причиненного ущерба бюджету при строительстве оборонных сооружений в Курской области составила 800 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным агентства, в сообщении говорится о том, что уголовное дело возбуждено по материалам проверки региональной прокуратуры по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») по факту завышения должностными лицами сметной стоимости по госконтрактам на устройство сооружений, повлекшего причинение региональному бюджету сумму в размере более 800 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что следователи попросили об аресте генерального директора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина, который отвечал за исполнение шести контрактов гособоронзаказа. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия»). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Сознательно бьют по мирным объектам». ВСУ ударили ракетами по городу в Курской области, ранены десятки человек

      Покровительствующую беглым нацистам канадскую организацию признали в России нежелательной

      В МИД России объявили о прекращении соглашения о генконсульстве Румынии

      «Росатом» завершил испытания мюонного томографа для геологоразведки

      Стюардесса выпала из самолета перед взлетом

      Нарушившую закон об иноагентах российскую журналистку заочно арестовали

      Швейцария захотела пересмотреть отказ от ядерной энергии из-за Украины

      Зеленский обсудил с президентом Чехии поставки артиллерийских снарядов

      В Армении назвали условие работы в комиссиях с Азербайджаном и Россией

      Полковник раскрыл характеристики поставленной Киеву немецкой IRIS-T

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше