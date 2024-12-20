Раскрыта сумма ущерба при строительстве оборонных сооружений в Курской области

Ущерб при строительстве оборонных сооружений под Курском составил 800 млн рублей

Сумма причиненного ущерба бюджету при строительстве оборонных сооружений в Курской области составила 800 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным агентства, в сообщении говорится о том, что уголовное дело возбуждено по материалам проверки региональной прокуратуры по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») по факту завышения должностными лицами сметной стоимости по госконтрактам на устройство сооружений, повлекшего причинение региональному бюджету сумму в размере более 800 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что следователи попросили об аресте генерального директора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина, который отвечал за исполнение шести контрактов гособоронзаказа. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия»). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.