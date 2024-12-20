Еще одно дело возбудили из-за строительства защитных сооружений под Курском

Дело возбудили из-за завышения сметной стоимости по госконтрактам под Курском

Раскрыта сумма ущерба при строительстве оборонных сооружений в Курской области

Начало событий в новости Раскрыта сумма ущерба при строительстве оборонных сооружений в Курской области

Следователи возбудили еще одно уголовное дело по поводу строительства защитных сооружений в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Дело заведено по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») УК РФ. Причиной послужило завышение сметной стоимость по госконтрактам на устройство сооружений, которое причинило ущерб бюджету в размере 800 миллионов рублей.

Лица, причастные к совершению преступления, устанавливаются.

Ранее Ленинский районный суд Курска заключил под стражу гендиректора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, проходящего по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями.