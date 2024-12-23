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15:48, 23 декабря 2024Ценности

Солистка «А'Студио» назвала любимые бренды одежды

Певица Кети Топурия назвала Bottega Veneta и Celine любимыми брендами одежды
Мария Винар

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Грузинская и российская певица, солистка группы «А’Студио» Кети Топурия в подкасте «За деньги» назвала любимые бренды одежды. Соответствующий выпуск доступен на YouTube.

В разговоре с ведущими подкаста 38-летняя исполнительница призналась, что ненавидит ходить по магазинам. При этом она отметила, что ей нравится одежда из ассортиментов таких люксовых марок, как Bottega Veneta и Celine.

В то же время знаменитость также не пренебрегает вещами из масс-маркета. «Я не могу сказать, что у меня базовая одежда супердорогая. Это может быть даже Zara. Я миксую. Могу иногда заказать на Wildberries старую майку», — рассказала она.

В октябре Кети Топурия пожаловалась на свою фигуру после родов.

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