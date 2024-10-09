Кети Топурия оценила свою фигуру после родов словами «не считаю, что прекрасно выгляжу»

Популярная российская певица, солистка группы A'Studio Кети Топурия оценила свою фигуру после третьих родов словами «не считаю, что прекрасно выгляжу». Соответствующий комментарий публикует Woman.ru в Telegram.
38-летняя исполнительница посетила премьеру мюзикла «Стоп, ночь» в укороченном жакете, топе и облегающей юбке графитового оттенка. Помимо этого, артистка надела черные босоножки на каблуках, дополнив образ клатчем и серьгами-гвоздиками. Вдобавок стилисты собрали ее волосы в хвост, а часть из них заплели в косу.
«Вы знаете, я не считаю, что прекрасно выгляжу. У меня все еще лишних восемь килограммов, и они сбрасываются куда медленнее, чем раньше. Возраст дает о себе знать», — призналась Топурия.
В марте Кети Топурия показала сумку французской марки Jacquemus за 115 тысяч рублей.