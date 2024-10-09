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19:23, 9 октября 2024Ценности

Кети Топурия оценила свою фигуру после родов словами «не считаю, что прекрасно выгляжу»

Певица Кети Топурия призналась, что ее восемь лишних килограммов не сбрасываются

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Популярная российская певица, солистка группы A'Studio Кети Топурия оценила свою фигуру после третьих родов словами «не считаю, что прекрасно выгляжу». Соответствующий комментарий публикует Woman.ru в Telegram.

38-летняя исполнительница посетила премьеру мюзикла «Стоп, ночь» в укороченном жакете, топе и облегающей юбке графитового оттенка. Помимо этого, артистка надела черные босоножки на каблуках, дополнив образ клатчем и серьгами-гвоздиками. Вдобавок стилисты собрали ее волосы в хвост, а часть из них заплели в косу.

«Вы знаете, я не считаю, что прекрасно выгляжу. У меня все еще лишних восемь килограммов, и они сбрасываются куда медленнее, чем раньше. Возраст дает о себе знать», — призналась Топурия.

В марте Кети Топурия показала сумку французской марки Jacquemus за 115 тысяч рублей.

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      Екатерина Ештокина
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