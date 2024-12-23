Стали известны подробности фильма о группе «Король и Шут»

Главного злодея в фильме о культовой группе «Король и Шут» сыграет Илья Гришин

Роль главного антагониста в фильме о легендарной музыкальной группе «Король и Шут» исполнил актер Илья Гришин, известный по ролям в «Великой. Золотой век» и «Ровеснике». Об этом сообщает Telegram-канал портала «КиноПоиск».

Гришин сыграл злодея Некроманта — чародея, способного воскрешать мертвых. Известно, что события картины развернутся в фэнтезийной вселенной песен Горшка и Князя, лидеров группы «Король и Шут».

Также уточняется, что произведение будет самостоятельным фильмом, а не продолжением вышедшего ранее сериала. Премьера проекта состоится в 2025 году.

Ранее стало известно, что в первый день показа сериал «Король и Шут» установил рекорд по просмотрам в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск».