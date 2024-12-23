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05:58, 23 декабря 2024Мир

Стало известно о проверке в Южной Корее истории звонков президента

«Ёнхап»: полиция Южной Кореи проверяет историю звонков президента
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Юн Сок Ёль

Юн Сок Ёль. Фото: Ezra Acayan / Getty Images

В Южной Корее полиция проверяет историю звонков президента страны Юн Сок Ёля из-за военного положения. Об этом информирует агентство «Ёнхап».

Как пишут журналисты, специальную следственную группу интересует, имели ли место звонки другим ключевым участникам тех событий. Правоохранители получили соответствующий ордер.

Помимо этого, полиция получила документ, который Юн Сок Ёль передал министру финансов Чхве Сан Моку перед объявлением военного положения. Утверждается, что в документе перечислялись меры, в частности, сокращение расходов на содержание парламента и формирование его бюджета в условиях военного положения.

Несколькими днями ранее глава Южной Кореи Юн Сок Ёль, временно отстраненный от должности из-за объявленного ему парламентом импичмента, отверг обвинения в мятеже, которые были выдвинуты ему за объявление военного положения.

За несколько дней до этого члены Национального собрания Республики Корея поддержали импичмент главы государства 204 голосами. Южнокорейская прокуратура направила повестку на допрос президенту Юн Сок Ёлю, однако политик проигнорировал ее и не явился.

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