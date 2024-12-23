Стало известно о снимающих селфи на фоне российских ракетоносцев «воздушных хулиганах»

Кувалдин: западные летчики делают селфи на фоне стратегических ракетоносцев РФ

Западные летчики во время полетов над нейтральными водами делают селфи на фоне российских стратегических ракетоносцев. Об этом рассказал командующий дальней авиацией генерал-майор Сергей Кувалдин в интервью газете «Красная звезда», назвав таких пилотов «воздушными хулиганами».

«Визуальный контакт происходит постоянно. Это нормальная общемировая практика — сопровождать самолеты иностранных государств на определенном участке маршрута. Летчики подходят к нашим самолетам, опознают их государственную принадлежность, тип, сопровождают на безопасном расстоянии и потом отходят, убедившись, что мы выполняем полет строго в соответствии с международными правилами над нейтральными водами», — объяснил Кувалдин.

Однако исключением являются любопытные летчики, которые приближаются слишком сильно и делают фотографии. «К таким относимся очень внимательно и предельно осторожно», — добавил генерал-майор.

По его словам, у пилотов дальней авиации крепкие нервы и большой опыт общения с подобными «хулиганами» по всему миру. Также все полеты дальней авиации сопровождают истребители, но чаще всего взаимодествие в воздухе проводится корректно с обеих сторон.

23 декабря в России отмечается День дальней авиации ВКС. В этот день в 1914 году император Николай II утвердил решение о формировании первого в мире соединения тяжелых бомбардировщиков.