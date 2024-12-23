Стало известно о снимающих селфи на фоне российских ракетоносцев «воздушных хулиганах»

Западные летчики во время полетов над нейтральными водами делают селфи на фоне российских стратегических ракетоносцев. Об этом рассказал командующий дальней авиацией генерал-майор Сергей Кувалдин в интервью газете «Красная звезда», назвав таких пилотов «воздушными хулиганами».
«Визуальный контакт происходит постоянно. Это нормальная общемировая практика — сопровождать самолеты иностранных государств на определенном участке маршрута. Летчики подходят к нашим самолетам, опознают их государственную принадлежность, тип, сопровождают на безопасном расстоянии и потом отходят, убедившись, что мы выполняем полет строго в соответствии с международными правилами над нейтральными водами», — объяснил Кувалдин.
Однако исключением являются любопытные летчики, которые приближаются слишком сильно и делают фотографии. «К таким относимся очень внимательно и предельно осторожно», — добавил генерал-майор.
По его словам, у пилотов дальней авиации крепкие нервы и большой опыт общения с подобными «хулиганами» по всему миру. Также все полеты дальней авиации сопровождают истребители, но чаще всего взаимодествие в воздухе проводится корректно с обеих сторон.
23 декабря в России отмечается День дальней авиации ВКС. В этот день в 1914 году император Николай II утвердил решение о формировании первого в мире соединения тяжелых бомбардировщиков.