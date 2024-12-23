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06:08, 23 декабря 2024Интернет и СМИ

Стало известно о создании группы для бразильских наемников ВСУ

РИА Новости: бразильские наемники создали группу ради вступления в ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Бразильские наемники, в том числе бывшие военные и полицейские, создали группу в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) ради вступления в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно РИА Новости.

Отмечается, что наемники публиковали в соцсети детали своей военной подготовки. Так, один из бойцов показывал службу в иностранном легионе Франции, а другой хвастался выданным ему автоматом Калашникова.

Наемники воюют вместе со 2-м отрядом спецотряда «КОРД» ГУР Украины, отмечает агентство. Группировка периодически брала на себя ответственность за теракты на территории России.

Ранее сообщалось, что Российские военнослужащие уничтожили польских наемников, воюющих на стороне ВСУ, в ходе зачистки Курахово в Донецкой народной республике (ДНР).

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