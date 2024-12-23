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12:45, 23 декабря 2024Мир

Трамп опубликовал фото Панамского канала с флагом США

Дональд Трамп опубликовал фото Панамского канала с флагом США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roberto Cisneros / Reuters

Избранный американский президент Дональд Трамп вновь намекнул на возможность США вернуть Панамский канал под свой контроль. Запись об этом он опубликовал в соцсети Truth Social.

Политик выложил пост с фото Панамского канала и флагом США. «Добро пожаловать в Соединенные Штаты, Канал», — подписал Трамп фотографию.

Ранее Трамп заявил,что Панамский канал может вновь перейти в собственность Соединенных Штатов. По мнению президента, плата за проход канала, взимаемая Панамой, является «смехотворной». Он назвал это полным «обдиранием» США, которое должно немедленно прекратиться. Политик добавил, что Панамский канал играет ключевую роль в экономике и национальной безопасности Америки.

В свою очередь президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме. Он подчеркнул, что суверенитет и независимость страны не подлежат обсуждению. Мулино напомнил, что Договоры Торрихоса-Картера 1977 года предусматривали роспуск бывшей зоны канала, признание суверенитета Панамы и полную передачу канала Панаме, которая закончилась 31 декабря 1999 года.

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