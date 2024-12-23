В Киеве начали верить в завершение конфликта с Россией в 2025 году

WP: Украина начинает верить в завершение конфликта с Россией в 2025 году

Украина начинает верить в завершение конфликта с Россией в 2025 году. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

«Я бы не поверил, что мы хоть как-то близки к переговорам, [если бы не дискуссии о перспективах урегулирования]», — отметил собеседник WP.

Источник газеты в Киеве рассказал, что украинское руководство начало верить в урегулирование вооруженного противостояния с Россией в следующем году. По его словам, на ощущения властей Украины повлияли заявления западных политиков о мирных переговорах после избрания Дональда Трампа на должность президента США.

Ранее бывший посол США в Москве Майкл Макфол допустил несоблюдение Западом гарантий безопасности для Украины. По его мнению, двусторонние соглашения о гарантиях безопасности для Киева не являются обязательными к соблюдению.