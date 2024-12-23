Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:05, 23 декабря 2024Бывший СССР

В Киеве начали верить в завершение конфликта с Россией в 2025 году

WP: Украина начинает верить в завершение конфликта с Россией в 2025 году
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Украина начинает верить в завершение конфликта с Россией в 2025 году. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

«Я бы не поверил, что мы хоть как-то близки к переговорам, [если бы не дискуссии о перспективах урегулирования]», — отметил собеседник WP.

Источник газеты в Киеве рассказал, что украинское руководство начало верить в урегулирование вооруженного противостояния с Россией в следующем году. По его словам, на ощущения властей Украины повлияли заявления западных политиков о мирных переговорах после избрания Дональда Трампа на должность президента США.

Ранее бывший посол США в Москве Майкл Макфол допустил несоблюдение Западом гарантий безопасности для Украины. По его мнению, двусторонние соглашения о гарантиях безопасности для Киева не являются обязательными к соблюдению.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На территории бывшего завода в России произошел взрыв. Есть жертвы и пострадавшие

      Прохор Шаляпин купил матери квартиру

      Российский шестиклассник отравился неизвестным психотропным веществом и попал в реанимацию

      В Молдавии подготовили программу плановых отключений электроэнергии

      В Раде назвали цель приезда директора ЦРУ в Киев

      В России рухнул спрос на самогонные аппараты

      Раскрыта диета похудевшего на 40 килограммов Джигана

      Суд оштрафовал Михалкова на 300 рублей

      Упала стоимость полисов ОСАГО

      Россияне назвали самые популярные мемы 2024 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше