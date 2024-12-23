В Китае приговорили к смертной казни врезавшегося в толпу водителя

Суд КНР приговорил к смертной казни с отсрочкой водителя, врезавшегося в толпу

Суд в КНР приговорил к смертной казни водителя, въехавшего в толпу людей у входа в начальную школу района Динчэн города Чандэ 19 ноября. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Дело обвиняемого Хуан Вэня рассматривалось публично 23 декабря. Его приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года. Также Хуана пожизненно лишили политических прав.

Отмечается, что обвиняемый совершил преступления из-за финансовых проблем и конфликтов в семье. «Чтобы выразить свои личные эмоции, утром 19 ноября 2024 года поехал на автомобиле и не сбавляя скорости врезался в толпу учеников начальной школы (...) Хуан Вэнь выбрал неустановленное большинство невинных учеников начальной школы в качестве главных целей преступления. Преступные мотивы были презренными, а субъективная злоба была чрезвычайно глубокой», — цитирует агенство постановление Народного суда промежуточной инстанции Чандэ.

20 декабря автомобиль также на полной скорости врезался в толпу посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге. Инцидент подтвердил официальный представитель правительства Саксонии-Анхальт Маттиас Шуппе. Он назвал произошедшее терактом. В результате инцидента пострадало больше 200 человек.

Подозреваемый в наезде на толпу посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге оказался беженцем. Его зовут Талеб А., он работает в Германии медицинским специалистом в сфере психиатрии и психотерапии. По данным Berliner Zeitung, мужчина является антиисламистским активистом из Саудовской Аравии.