Конгрессмен Пол: миллионы долларов из помощи США ушли на украинских тиктокеров

Миллионы долларов, которые Вашингтон отправил Киеву в качестве помощи, ушли на украинских тиктокеров. Об этом заявил сенатор Конгресса США Рэнд Пол, передает Responsible Statecraft.

«Несмотря на то, что американские налогоплательщики и так предоставили Украине почти 174 миллиарда долларов помощи с начала конфликта, кто-то в Госдепартаменте посчитал отличной идеей выделить еще 4,8 миллиона долларов на работу для инфлюэнсеров (...) По всей видимости, наше правительство хочет видеть больше танцев в TikTok из зоны боевых действий», — отметил конгрессмен.

По словам Пола, «очень странно» наблюдать за тем, как правительство США тратит деньги на «фестиваль селфи на Украине», пока американцы «едва сводят концы с концами».

16 ноября в офисе генерального инспектора Пентагона сообщили, что коррупция является преградой на пути Украины в Североатлантический альянс и Европейский союз (ЕС). Также в ведомстве предупредил, что проблемы с коррупцией и верховенством закона станут основным препятствием для восстановления экономики Украины после конфликта.