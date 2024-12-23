Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:24, 23 декабря 2024Мир

В Конгрессе США раскритиковали Украину за транжирство денег на тиктокеров

Конгрессмен Пол: миллионы долларов из помощи США ушли на украинских тиктокеров
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Рэнд Пол

Рэнд Пол. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Миллионы долларов, которые Вашингтон отправил Киеву в качестве помощи, ушли на украинских тиктокеров. Об этом заявил сенатор Конгресса США Рэнд Пол, передает Responsible Statecraft.

«Несмотря на то, что американские налогоплательщики и так предоставили Украине почти 174 миллиарда долларов помощи с начала конфликта, кто-то в Госдепартаменте посчитал отличной идеей выделить еще 4,8 миллиона долларов на работу для инфлюэнсеров (...) По всей видимости, наше правительство хочет видеть больше танцев в TikTok из зоны боевых действий», — отметил конгрессмен.

По словам Пола, «очень странно» наблюдать за тем, как правительство США тратит деньги на «фестиваль селфи на Украине», пока американцы «едва сводят концы с концами».

16 ноября в офисе генерального инспектора Пентагона сообщили, что коррупция является преградой на пути Украины в Североатлантический альянс и Европейский союз (ЕС). Также в ведомстве предупредил, что проблемы с коррупцией и верховенством закона станут основным препятствием для восстановления экономики Украины после конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский призвал расследовать визит Фицо в Москву. На родине словацкого премьера обвинили в предательстве

      Названы наиболее часто посещаемые россиянами в 2024 году страны

      В ВСУ прокомментировали сообщения об окружении под Макаровкой

      Многодетной вдове бойца СВО пришлось ехать «к Путину» из-за невыплаты денег за мужа

      Предсказана реакция ЕС на визит премьера Словакии Фицо в Россию

      На Украине рассказали о побоях в ВСУ из-за пьянства

      Великобритания испытала радиочастотного «убийцу дронов»

      Степень загрязнения мазутом наиболее пострадавшего пляжа Анапы оценили

      Иностранца осудили за изнасилование несовершеннолетней россиянки

      34-летняя темнокожая незамужняя стюардесса стала «Мисс Франция» и спровоцировала скандал

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше