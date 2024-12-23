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18:22, 23 декабря 2024Мир

В Кремле высказались о возможном визите советника Трампа в Москву

Ушаков: США не связывались с Россией по визиту советника Трампа Келлога в Москву
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Кит Келлогг

Кит Келлогг. Фото: Carlos Barria / Reuters

Власти США не связывались с Россией по вопросу возможного визита спецпосланника избранного американского лидера Дональда Трампа Кита Келлога в Москву. Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Да, я тоже видел информацию о том, что планируется поездка Келлога в Москву. Но, честно говоря, к нам никто из Вашингтона по поводу проведения каких-либо контактов в Москве не обращался», — отметил представитель Кремля.

18 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник сообщало, что Келлог может посетить Москву после поездки в Киев в январе. Спецпосланник Трампа в ходе поездки также планирует посетить Лондон, Париж и Рим, чтобы собрать информацию об организации возможных переговоров.

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