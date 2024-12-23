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19:36, 23 декабря 2024Мир

В Кремле рассказали о контактах с захватившей власть в Сирии оппозицией

Ушаков: Россия поддерживает контакты с новыми властями Сирии по военной линии
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Россия поддерживает контакты с сирийской оппозицией, захватившей власть в стране, по дипломатической и военной линиям. Об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Россия ведет различные контакты с новыми властями в Сирии. И по дипломатической, и, прямо сказать, по военной линии тоже», — отметил представитель Кремля.

Ранее Ушаков заявил, что воинский контингент КНДР может принять участие в параде по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Также помощник президента добавил, что в День Победы прибудут руководители некоторых иностранных государств, причем часть из них уже подтвердили свое участие.

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