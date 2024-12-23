В Кремле рассказали о контактах с захватившей власть в Сирии оппозицией

Ушаков: Россия поддерживает контакты с новыми властями Сирии по военной линии

Россия поддерживает контакты с сирийской оппозицией, захватившей власть в стране, по дипломатической и военной линиям. Об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Россия ведет различные контакты с новыми властями в Сирии. И по дипломатической, и, прямо сказать, по военной линии тоже», — отметил представитель Кремля.

Ранее Ушаков заявил, что воинский контингент КНДР может принять участие в параде по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Также помощник президента добавил, что в День Победы прибудут руководители некоторых иностранных государств, причем часть из них уже подтвердили свое участие.