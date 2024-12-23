В Кремле высказались о разводе Асада с женой

Песков: сообщения о разводе Асада с женой не соответствуют действительности

Сообщения в СМИ о якобы разводе бывшего сирийского лидера Башара Асада с женой Асмой не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, эта информация не соответствует действительности», — так представитель Кремля ответил на вопрос о якобы разводе Асада с его женой и заморозке его имущества в России.

Ранее газета The Jerusalem Post сообщила, что Асма Асад выразила недовольство жизнью в Москве и подала на развод. По информации издания, жена политика намерена вернуться на родину в Великобританию. Она родилась и выросла в Лондоне в сирийской семье.

