Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:17, 23 декабря 2024Мир

В Кремле высказались о разводе Асада с женой

Песков: сообщения о разводе Асада с женой не соответствуют действительности
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: SANA / Reuters

Сообщения в СМИ о якобы разводе бывшего сирийского лидера Башара Асада с женой Асмой не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, эта информация не соответствует действительности», — так представитель Кремля ответил на вопрос о якобы разводе Асада с его женой и заморозке его имущества в России.

Ранее газета The Jerusalem Post сообщила, что Асма Асад выразила недовольство жизнью в Москве и подала на развод. По информации издания, жена политика намерена вернуться на родину в Великобританию. Она родилась и выросла в Лондоне в сирийской семье.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Жена Асада подала на развод. Она недовольна жизнью в России и хочет на родину — в Лондон

      Российские войска ударили по складам с ударными беспилотниками ВСУ

      Украина получила от МВФ транш в размере более миллиарда долларов

      Курица в тесте взорвалась во рту мужчины и попала на видео

      В российском городе суд арестовал на два месяца доцента МАИ

      В российском селе образовалась пробка из-за похорон бойца СВО

      Перевозивший гуманитарку российский чиновник увернулся от дрона под Белгородом

      В России озвучили версию атаки ВСУ на Казань

      Жену Канье Уэста уличили в копировании стиля Ким Кардашьян

      Ахеджакову и Меладзе захотели лишить гражданства России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше