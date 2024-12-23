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14:41, 23 декабря 2024Бывший СССР

В Одесской области ГБР конфисковала взрывчатку и заблокировала работу ПВО

«Страна.ua»: в Одесской области ГБР заблокировала работу подразделения ПВО
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: President.gov.ua / Wikimedia

В Одесской области сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины заблокировали работу подразделения ПВО. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Как рассказал подполковник Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) Андрей Смирнов, в начале ноября правоохранители конфисковали взрывчатое вещество. При этом необходимые документы для перевоза взрывчатки у военнослужащих были.

«[В ГБР] говорят, что в ноябре при осмотре авто на блокпосте у военнослужащего была обнаружена "активная броня с тротилом". По данным ГБР, взрывоопасные вещества перевозились "без соблюдения требований безопасности при транспортировке таких грузов и разрешительной документации"», — передает «Страна.ua».

В настоящее время по факту присвоения военнослужащим боеприпасов ГБР организовало досудебное расследование.

Ранее в Верховной Раде Украины назвали причину развала и гниения ВСУ. По словам парламентария Марьяны Безуглой, это происходит из-за коррумпированного командования.

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