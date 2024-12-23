В Подмосковье введут новые выплаты за рождение детей

В Подмосковье начнут выплачивать 300 тысяч рублей при рождении третьего ребенка

В Московской области с 2025 года начнут выплачивать 300 тысяч рублей за рождение третьего и последующих детей. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, чьи слова приводит «360».

«В следующем году запустим новую меру поддержки демографии: выплату 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей», — сказал чиновник.

Однако выплаты будут положены только молодым семьям, где оба родителя еще не достигли возраста в 35 лет, подчеркнул глава области.

В этот же день стало известно, что в Ульяновской области беременным студенткам решили платить по 200 тысяч рублей с 2025 года. Отмечается, что воспользоваться мерой смогут ученицы вузов и ссузов, проживающие на территории региона не менее одного года до поступления в образовательную организацию.