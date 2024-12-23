В Польше оценили флаги УПА на поставленных Киеву БТР

Глава МВД Польши Семоняк назвал провокацией флаги УПА на поставленных Киеву БТР

Размещение флагов Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) на поставленных Варшавой Киеву бронетранспортерах (БТР) является провокацией. Об этом заявил Министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк, передает РИА Новости.

Глава МВД назвал бездумностью действия Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Отсутствие понятия того, как поляки подходят к определенным организациям и определенным символам», — подчеркнул министр.

Ранее Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил протест в связи с размещением на переданных Варшавой Киеву бронетранспортерах Rosomak флагов УПА. Он потребовал от военного атташе Украины в Варшаве прояснить ситуацию.

