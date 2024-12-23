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13:59, 23 декабря 2024Россия

В Польше оценили флаги УПА на поставленных Киеву БТР

Глава МВД Польши Семоняк назвал провокацией флаги УПА на поставленных Киеву БТР
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Томаш Семоняк

Томаш Семоняк. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Размещение флагов Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) на поставленных Варшавой Киеву бронетранспортерах (БТР) является провокацией. Об этом заявил Министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк, передает РИА Новости.

Глава МВД назвал бездумностью действия Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Отсутствие понятия того, как поляки подходят к определенным организациям и определенным символам», — подчеркнул министр.

Ранее Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил протест в связи с размещением на переданных Варшавой Киеву бронетранспортерах Rosomak флагов УПА. Он потребовал от военного атташе Украины в Варшаве прояснить ситуацию.

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