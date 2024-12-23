Депутат Красов: фронт для ВСУ рушится в районе Херсона и по другим направлениям

Украинский фронт рушится по всем направлениям, в том числе, в районе Херсона, — так на сообщения украинских СМИ о подготовке России к наступлению на город в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал депутат Госдумы Андрей Красов. Он также призвал руководство Киева сесть за стол переговоров.

«Со стороны Украины фронт трещит по швам на каждом направлении. Не только в Херсонской области, но и на запорожском направлении, донецком, в Курской области. Те задачи, которые ставил верховный главнокомандующий, не менялись, и наши вооруженные силы хорошо с ними справляются», — сказал политик.

Он напомнил, что в районе Херсона есть барьерный рубеж — река Днепр, которым пытались воспользоваться Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«Они в свое время пытались высадить десант в Крым, даже создали какой-то плацдарм, ликвидированный нашими военными. Также были попытки высадить десант на косу, — рассказал Красов. — Но Украине лучше не заботиться о том, где будут наступать наши военные, а сесть за стол переговоров и принять условия российской стороны. Не надо гадать, мы всегда будем наступать в самых неожиданных местах».

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что российские войска проводят наступление по всей линии фронта в зоне украинского конфликта. По словам Герасимова, с января российские войска заняли 190 населенных пунктов в зоне спецоперации, взяв под контроль 4,5 тысячи квадратных километров территории.