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13:24, 23 декабря 2024Россия

В России озвучили версию атаки ВСУ на Казань

Эксперт по БПЛА Федутинов: ВСУ могли запустить дроны по Казани с территории РФ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запустить дроны по Казани с территории России. Эту версию атаки по столице Татарстана, совершенной 21 декабря, озвучил эксперт по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) Денис Федутинов, его слова приводит портал aif.ru.

По мнению Федутинова, чем дальше конечная точка полета дрона, тем больше сомнений, что БПЛА были запущены с территории Украины.

«Чем дальше в глубине территории страны находятся атакуемые цели, тем больше вопросов, связанных с местом возможного старта», — порассуждал эксперт.

Минобороны России 21 декабря сообщило, что ВСУ атаковали Казань тремя волнами с разных направлений. По данным ведомства, атака происходила с 7:40 до 9:20. Три беспилотника были уничтожены средствами противовоздушной обороны, еще три подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

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