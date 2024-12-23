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16:30, 23 декабря 2024Россия

В России высказались о призыве Госдепа к американцам покинуть Белоруссию

Депутат Журова: США нагоняют жути призывами покинуть Белоруссию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Призыв США к американцам покинуть Белоруссию стоит проанализировать, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Такое мнение она высказала в разговоре с «Лентой.ру».

«Это может быть как дезинформация перед Новым годом, так и что-то значащее, что они якобы заботятся о своих гражданах. (...) Они таким образом хотят нас напугать? Но это их дело, хотят уезжать, пусть уезжают, если они считают таким образом, (...) панику нам тут точно не надо перед Новым годом и Рождеством сеять. Может быть, они специально сделали это обращение в посольство перед праздниками», — сказала депутат.

Может быть, они и так собирались уезжать, а тут вроде жути нагнать на людей, чтобы все думали и анализировали, что это значит

Светлана Журовадепутат Госдумы

Государственный департамент США опубликовал постановление с призывом к своим гражданам срочно покинуть территорию Белоруссии. Ведомство подтвердило четвертый уровень опасности для путешествий в страну.

Среди причин, по которым не рекомендуется там находиться, указано произвольное применение местных законов, риски задержания, поддержка Минском Москвы в конфликте с Украиной, потенциальные уличные беспорядки, а также сложности с дипломатической поддержкой со стороны представительства США своим гражданам.

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