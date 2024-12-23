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10:13, 23 декабря 2024Мир

Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Белоруссию

Госдеп США призвал своих граждан срочно покинуть Белоруссию
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Граждане Соединенных Штатов должны в срочном порядке покинуть Белоруссию, если они там находятся. Соответствующее постановление опубликовано американского Государственного департамента.

«Граждане США, находящиеся в Белоруссии, должны немедленно покинуть страну», — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

В частности, в Госдепе уточнили, что с 2022 года деятельность посольства США в Минске была приостановлена. В связи с этим, в случае возникновения гипотетических проблемных ситуаций, американские стороны не сможет каким-либо образом вмешаться.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона сделает все для защиты Белоруссии. По его словам, если для Минска будут создаваться угрозы, то Москва будет рассматривать их так же, как и создание аналогичных угроз для самой России. По его словам, этот момент является важной частью обновленной ядерной доктрины.

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