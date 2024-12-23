В российском городе садист выколол глаз бывшей возлюбленной ключом для зажигания и попался

В Сочи задержали садиста, который выколол глаз спящей экс-возлюбленной

В Сочи был задержан мужчина, который напал на спящую бывшую возлюбленную и выколол ей глаз ключом для зажигания. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, о ЧП рассказала подруга пострадавшей, к которой та пришла жить с 12-летним сыном. По ее словам, садист встречался с женщиной полгода. За это время пара расставалась пять раз из-за того, что фигурант поднимал на возлюбленную руку, из-за чего потерпевшая обратилась в полицию. После этого мужчина начал угрожать облить женщину кислотой и сделать инвалидом. Он пообещал напасть на женщину тогда, когда она перестанет этого ждать. Затем, ранним утром в маске и халате он открыл дверь заранее украденными ключами и напал на женщину. Он сломал ей руку, челюсть, исполосовал лоб, выколол правый глаз и ушел. После нападения пострадавшая смогла вызвать скорую помощь. Злоумышленника задержали. В содеянном он признался.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в Башкирии суд приговорил местного жителя к 5,5 года лишения свободы за то, что он тиранил возлюбленную и однажды завернул ее в ковер и избил молотком из-за того, что она выгнала его друзей с вечеринки.