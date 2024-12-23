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20:00, 23 декабря 2024Силовые структуры

В российском городе задержали подозреваемого в подрыве банка

В Перми задержали подозреваемого в подрыве банка
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В российском городе неизвестный подорвал отделение одного из банков

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Перми очевидцы рассказали, что после подрыва в отделении банка полицейские увели человека в наручниках. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По предварительным данным, подозреваемый задержан. Оперативники посадили его в стоящую неподалеку от банка полицейскую машину и увезли с места происшествия. Кроме того, очевидцы сообщили, что в результате подрыва может быть один пострадавший. По их словам, они видели его на носилках рядом с местом происшествия, однако, официального подтверждения этой информации нет.

Ранее сообщалось, что неизвестный подорвал странный предмет у входа в отделение одного из банков, расположенного на улице Мира. После этого начался пожар.

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