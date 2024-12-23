В российском городе неизвестный подорвал отделение одного из банков

В Перми неизвестный подорвал отделение одного из банков

В Перми неизвестный подорвал отделение одного из банков, расположенных на улице Мира. Об этом сообщает «59.RU».

Очевидцы сообщили изданию, что неизвестный подорвал странный предмет у входа в банк, а после этого начался пожар. По их словам, уже есть один пострадавший. На месте работают пожарные.

Ранее сообщалось, что 68-летняя пенсионерка подорвала банкомат в отделении банка, расположенном на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, она действовала по указанию неизвестных злоумышленников, которые склонили ее к совершению данного преступления. После ЧП было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса РФ («Террористический акт»). Женщина арестована.