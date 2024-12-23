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14:39, 23 декабря 2024Силовые структуры

В российском регионе арестовали местного жителя за оправдание терроризма

В Московской области арестовали мужчину за оправдание терроризма
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Московской области арестовали местного жителя за оправдание терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет») УК РФ.

По данным следствия, в Ногинске 43-летний мужчина размещал в интернете пропагандистские и оправдывающие деятельность украинского военизированного объединения публикации. Обвиняемый задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что сына председателя коллегии судей Татарстана задержали по делу об оправдании терроризма.

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