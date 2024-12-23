В российском регионе арестовали местного жителя за оправдание терроризма

В Московской области арестовали мужчину за оправдание терроризма

В Московской области арестовали местного жителя за оправдание терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет») УК РФ.

По данным следствия, в Ногинске 43-летний мужчина размещал в интернете пропагандистские и оправдывающие деятельность украинского военизированного объединения публикации. Обвиняемый задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что сына председателя коллегии судей Татарстана задержали по делу об оправдании терроризма.