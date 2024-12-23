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19:32, 23 декабря 2024Экономика

Владелец «Главпродукта» раскритиковал передачу его активов Росимуществу

Президент UBC Смирнов пожаловался на смену собственников «Главпродукта»
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Американская корпорация Universal Beverage Company (UBC) назвала незаконной смену владельцев у предприятий «Главпродукта», которые осенью были переданы во временное управление Росимущества. Заявление президента UBC и акционера «Главпродукта» Леонида Смирнова приводит РБК.

Действия временных управляющих расходятся с указом президента страны, в котором подчеркнуто, что собственники при временном управлении не меняются, обратил внимание Смирнов. Он добавил, что направил руководителю администрации президента Антону Вайно письмо с соответствующими вопросами.

Компания не объявляла о планах покинуть российский рынок, сохраняла инвестиции в страну, а ее заводы продолжали функционировать, заметил топ-менеджер. Он добавил, что корпорация опиралась на слова президента РФ Владимира Путина — о том, что отношение к зарубежным компаниям, продолжающим работу в России, будет таким же, как и к своим.

Президент UBC подчеркнул, что не получал комментариев о причинах такого решения от российской стороны. По его словам, передача активов — тревожный сигнал для иностранных инвесторов.

О том, что акции крупного производителя концернов передали во временное управление Росимущества, стало известно в октябре. Согласно указу, подписанному российским президентом, под госуправление перешли 100 процентов долей в уставном капитале ООО «Главпродукт», а также акции и доли Балтийского консервного завода, АО «Орелпродукт» и других предприятий.

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