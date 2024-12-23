Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:17, 23 декабря 2024Из жизни

Владелец закусочной рассказал о взрыве курицы во рту посетителя

UOL: владелец бара рассказал о состоянии мужчины после взрыва курицы во рту
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Brian Chan / Unsplash

Владелец бара в бразильском городе Куритиба рассказал о кушанье из курицы, взорвавшемся во рту посетителя. Его слова приводит издание UOL.

Клиент, которого, по словам владельца заведения, звали Жилсон, заказал кошинью — бразильское блюдо, которое представляет собой кусочки курицы в тесте, обжаренные в масле. «Взрыв» произошел, когда он надкусил тесто.

Этот клиент пришел сюда и попросил кошинью, которую я только что обжарил. Как только он ее попросил и поднес ее ко рту, ну, случился взрыв… Я не понял, откуда этот звук. Когда посмотрел, оказалось, что это кошинья возле его рта. У него в руке осталась только оболочка. Жилсон перепугался, потому что тесто попало ему на лицо, а часть кошиньи — в глаз. Мы все в панике стали ему помогать, промыли лицо в раковине возле барной стойки и нанесли на кожу мазь, чтобы облегчить его состояние. После этого он ушел домой. Мы всю пятницу переживали за его здоровье. В субботу он вернулся, сказал, что все в порядке, беспокоиться не о чем, и это был просто испуг. Но его лицо все еще было довольно красным. До волдырей дело не дошло, но покраснение было заметным

Кристиан де Соуза Амаралвладелец бара Ponto do Filé
Материалы по теме:
Утраченный десерт. Почему знаменитое калужское тесто забыли в СССР и как его рецепт возрождают сейчас
Утраченный десерт.Почему знаменитое калужское тесто забыли в СССР и как его рецепт возрождают сейчас
10 декабря 2021
Аппетитная и бесстыжая. Как кулебяка стала одним из самых любимых блюд у россиян всех социальных слоев
Аппетитная и бесстыжая.Как кулебяка стала одним из самых любимых блюд у россиян всех социальных слоев
10 декабря 2021

Ранее сообщалось, что после взрыва кошиньи кусочки курицы нашли на потолке закусочной. Пострадавший получил ожоги.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      YouTube практически заблокирован в России. Когда он станет полностью недоступен?

      Бывшего фаворита Трампа уличили в скандале с проституцией и растлением несовершеннолетних

      В России высказались о призыве Госдепа к американцам покинуть Белоруссию

      Раскрыта еще одна опасность алкоголя

      В России предупредили о стагнации в выдаче кредитов

      Визит Фицо в Москву вызвал протесты

      Столкновение двух самолетов сняли на видео из кабины пилота

      В Конгрессе США раскритиковали Украину за транжирство денег на тиктокеров

      Одна из стран Евросоюза захотела ограничить импорт российского газа

      Молчание Седоковой после трагедии с бывшим мужем объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше