Владелец закусочной рассказал о взрыве курицы во рту посетителя

Этот клиент пришел сюда и попросил кошинью, которую я только что обжарил. Как только он ее попросил и поднес ее ко рту, ну, случился взрыв… Я не понял, откуда этот звук. Когда посмотрел, оказалось, что это кошинья возле его рта. У него в руке осталась только оболочка. Жилсон перепугался, потому что тесто попало ему на лицо, а часть кошиньи — в глаз. Мы все в панике стали ему помогать, промыли лицо в раковине возле барной стойки и нанесли на кожу мазь, чтобы облегчить его состояние. После этого он ушел домой. Мы всю пятницу переживали за его здоровье. В субботу он вернулся, сказал, что все в порядке, беспокоиться не о чем, и это был просто испуг. Но его лицо все еще было довольно красным. До волдырей дело не дошло, но покраснение было заметным