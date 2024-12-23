Владелец закусочной рассказал о взрыве курицы во рту посетителя

Владелец бара в бразильском городе Куритиба рассказал о кушанье из курицы, взорвавшемся во рту посетителя. Его слова приводит издание UOL.
Клиент, которого, по словам владельца заведения, звали Жилсон, заказал кошинью — бразильское блюдо, которое представляет собой кусочки курицы в тесте, обжаренные в масле. «Взрыв» произошел, когда он надкусил тесто.
Этот клиент пришел сюда и попросил кошинью, которую я только что обжарил. Как только он ее попросил и поднес ее ко рту, ну, случился взрыв… Я не понял, откуда этот звук. Когда посмотрел, оказалось, что это кошинья возле его рта. У него в руке осталась только оболочка. Жилсон перепугался, потому что тесто попало ему на лицо, а часть кошиньи — в глаз. Мы все в панике стали ему помогать, промыли лицо в раковине возле барной стойки и нанесли на кожу мазь, чтобы облегчить его состояние. После этого он ушел домой. Мы всю пятницу переживали за его здоровье. В субботу он вернулся, сказал, что все в порядке, беспокоиться не о чем, и это был просто испуг. Но его лицо все еще было довольно красным. До волдырей дело не дошло, но покраснение было заметным
Ранее сообщалось, что после взрыва кошиньи кусочки курицы нашли на потолке закусочной. Пострадавший получил ожоги.