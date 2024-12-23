Взрыв курицы в тесте во рту мужчины попал на видео

В Бразилии курица в тесте взорвалась во рту мужчины и оставила ему ожоги

В Бразилии мужчина решил полакомиться национальным блюдом и получил ожоги ротовой полости. Об этом сообщает бразильское интернет-издание UOL.

Неизвестный мужчина зашел в закусочную в городе Куритиба. Там он решил купить кошиньи — кусочки теста, начиненные курицей, которые обваливают в сухарях и жарят в масле. Голодный клиент взял угощение в руки, поднес его ко рту, укусил — тут оно и взорвалось. Происшествие попало на видео.

Владелец магазина, ставший свидетелем произошедшего, сказал, что звук взрыва кошиньи можно было сравнить со звуком лопнувшей шины. «Это было похоже на бомбу», — отметил он. Пострадавший убрал горячую начинку с лица, и к нему вскоре подбежали сотрудники закусочной. Отмечается, что от взрыва курицы на его лице остались ожоги. Ее следы остались на потолке закусочной.

Доктор Лаура Марис объяснила, что во время приготовления кошиньи между тестом и начинкой может накапливаться воздух. Укус и спровоцировал его выброс.

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