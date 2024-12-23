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13:27, 23 декабря 2024Из жизни

Взрыв курицы в тесте во рту мужчины попал на видео

В Бразилии курица в тесте взорвалась во рту мужчины и оставила ему ожоги
Юлия Юткина
Юлия Юткина
СюжетВзрывы в США:

В Бразилии мужчина решил полакомиться национальным блюдом и получил ожоги ротовой полости. Об этом сообщает бразильское интернет-издание UOL.

Неизвестный мужчина зашел в закусочную в городе Куритиба. Там он решил купить кошиньи — кусочки теста, начиненные курицей, которые обваливают в сухарях и жарят в масле. Голодный клиент взял угощение в руки, поднес его ко рту, укусил — тут оно и взорвалось. Происшествие попало на видео.

Владелец магазина, ставший свидетелем произошедшего, сказал, что звук взрыва кошиньи можно было сравнить со звуком лопнувшей шины. «Это было похоже на бомбу», — отметил он. Пострадавший убрал горячую начинку с лица, и к нему вскоре подбежали сотрудники закусочной. Отмечается, что от взрыва курицы на его лице остались ожоги. Ее следы остались на потолке закусочной.

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Доктор Лаура Марис объяснила, что во время приготовления кошиньи между тестом и начинкой может накапливаться воздух. Укус и спровоцировал его выброс.

Ранее сообщалось, что власти города Мейкон, штат Джорджия, США, решили взорвать старый отель в новогоднюю ночь. Они потратят на взрыв здания около 2,6 миллиона долларов.

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