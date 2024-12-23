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01:14, 23 декабря 2024Бывший СССР

Военкор заявил о захлопнувшейся мышеловке для ВСУ

Военкор Котенок: мышеловка для ВСУ захлопнулась на времевском направлении
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Российская армия захлопнула мышеловку для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на времевском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

По его словам, 60-я бригада Российской армии прорвалась к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка, до дороги осталось 500 метров. Из-за этого находящаяся в Новом Комаре группировка ВСУ практически окружена, подчеркнул военкор.

«Кроме того, группировкой "Восток" были уничтожены все мосты и переправы, используемые противником. Мышеловка захлопнулась», — написал Котенок.

Ранее сообщалось, что российские силы контролируют большую часть Курахово в Донецкой народной республике. По данным источника в силовых структурах, проходит зачистка очагов на некоторых позициях в западной части Курахово. Речь идет о точечных очагах сопротивления Вооруженных сил Украины.

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