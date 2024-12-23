Крупнейшего производителя касс в России выкупил его топ-менеджер

Владельцем российского производителя касс АТОЛ стал его топ-менеджер Володин

Новым владельцем крупнейшего российского производителя касс АТОЛ с долей 100 процентов стал Роман Володин, до недавнего времени возглавлявший компанию. Об этом со ссылкой на представителя компании пишет РБК.

Продажа топ-менеджеру состоялась на фоне слухов о предложениях по сделке со стороны крупных IT-компаний и ведущих российских банков. Текущий вариант позволит сохранить все имеющиеся проекты и стратегию.

Сумма сделки не раскрывается, но по оценкам участников рынка это несколько миллиардов рублей. Выручка самого прибыльного лица группы ООО «АТОЛ» в 2023 году составила 5,3 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 227 миллионов. В последние годы темпы ее роста были невысокими.

По словам Володина, АТОЛ сосредоточится на расширении направлений деятельности, в том числе разработке новых моделей аппаратных решений и развитии программного обеспечения, включая POS-терминалы и интегрированные решения.

Эксперты предположили, что в рамках сделки новый собственник станет выплачивать стоимость постепенно, в зависимости от прибыли компании, а причина продажи именно ему стала самой удобной для владельцев. Также такая смена стала менее болезненной для клиентов и сотрудников.

Ранее сообщалось, что датский пивоваренный холдинг Carlsberg Group продаст частным инвесторам компанию Балтика. По данным СМИ, покупателем выступит российское АО «ВГ Инвест», а сумма сделки составит 34 миллиарда рублей.