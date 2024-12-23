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12:14, 23 декабря 2024Россия

Выложенные в загадочную фигуру туши животных обнаружили в московском лесу

В Матвеевском лесу в Москве нашли выложенные из туш животных фигуры
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Матвеевском лесу на западе Москвы нашли выложенную из туш животных загадочную фигуру. Об этом сообщает «Агентство "Москва"» в Telegram.

На выложенных изданием кадрах видно, что первую часть фигуры составляет круг из куриных туш, а в нее вписан треугольник с останками трех козлят. В центре на фото видны остатки костра. Снег вокруг фигуры покрыт кровью. Кроме того, неподалеку была найдена гора из хлеба и фруктов, вокруг которой в треугольник выставлены бутылки алкоголя.

Отмечается, что фигуру из туш обнаружили местные жители. Они обратились в полицию, по факту обнаружения загадочного объекта проводится проверка.

Ранее сообщалось, что жители московского района Коптево пожаловались на сатанистов — они нашли кусок сырого мяса на вписанном в круг кресте.

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