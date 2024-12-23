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16:45, 23 декабря 2024Экономика

Xerox затеяла сделку на полтора миллиарда долларов

Bloomberg: Xerox захотела купить Lexmark за 1,5 миллиарда долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Karl F. Schöfmann / imagebroker.com / Globallookpress.com

Компания Xerox решила купить производителя лазерных принтеров Lexmark у консорциума азиатских инвесторов. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Сумма сделки оценивается в 1,5 миллиарда долларов. Чтобы профинансировать это поглощение, Xerox сократит годовые дивиденды с 1 доллара до 50 центов за акцию. Ожидается, что сделку закроют во второй половине 2025 года.

В октябре 2023-го стало известно, что руководство американской корпорации Xerox продало российское подразделение местному топ-менеджменту. Сделка предполагала, что сотрудники компании сохранят рабочие места, а долгосрочные отношения с клиентами и поставщиками не окажутся разорваны.

Позже появилась информация, что бывшее юридическое лицо Xerox в России поменяло название. «Ксерокс (СНГ)» превратилась в «Техноэволаб».

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