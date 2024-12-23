Задержание подозреваемой в передаче данных о ВС России СБУ попало на видео

ФСБ показала видео задержания жительницы Херсонской области за госизмену

ФСБ показала видео задержания жительницы Херсонской области по делу о передаче данных о Российской армии Службе безопасности Украины (СБУ). Запись опубликовал ТАСС.

На кадрах силовики входят в дом к женщине и отводят ее в служебное авто. Далее она дает показания.

По данным ведомства, в 2023 году подозреваемая установила контакт с представителем СБУ. По его заданию она собирала данные о местах сосредоточения Вооруженных сил (ВС) России на территории Херсонской области, а затем передавала их СБУ.

В отношении женщины 1998 года рождения возбуждено уголовное дело о государственной измене. Она арестована.