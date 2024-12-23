Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:01, 23 декабря 2024Силовые структуры

Задержание подозреваемой в передаче данных о ВС России СБУ попало на видео

ФСБ показала видео задержания жительницы Херсонской области за госизмену
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала видео задержания жительницы Херсонской области по делу о передаче данных о Российской армии Службе безопасности Украины (СБУ). Запись опубликовал ТАСС.

На кадрах силовики входят в дом к женщине и отводят ее в служебное авто. Далее она дает показания.

По данным ведомства, в 2023 году подозреваемая установила контакт с представителем СБУ. По его заданию она собирала данные о местах сосредоточения Вооруженных сил (ВС) России на территории Херсонской области, а затем передавала их СБУ.

В отношении женщины 1998 года рождения возбуждено уголовное дело о государственной измене. Она арестована.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Жена Асада подала на развод. Она недовольна жизнью в России и хочет на родину — в Лондон

      Россияне назвали самые популярные мемы 2024 года

      Российские войска ударили по складам с ударными беспилотниками ВСУ

      Украина получила от МВФ транш в размере более миллиарда долларов

      Курица в тесте взорвалась во рту мужчины и попала на видео

      В российском городе суд арестовал на два месяца доцента МАИ

      В российском селе образовалась пробка из-за похорон бойца СВО

      Перевозивший гуманитарку российский чиновник увернулся от дрона под Белгородом

      В России озвучили версию атаки ВСУ на Казань

      Жену Канье Уэста уличили в копировании стиля Ким Кардашьян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше