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14:44, 23 декабря 2024Россия

Жене бойца СВО на языковых курсах МГУ дали на перевод статью о героизме наемника ВСУ

Жене бойца СВО на языковых курсах МГУ дали переводить статью о наемнике ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Поступившей на языковые курсы жене участника специальной военной операции (СВО) дали на перевод статью о наемнике в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Регнум».

Обратившаяся в редакцию издания россиянка рассказала, что курс английского языка оплатил ее муж, получивший четыре ранения в зоне проведения спецоперации. На занятии ей дали на перевод статью англоязычного издания о героизме наемника ВСУ из Британии. Ознакомившийся со статьей профессор осудил действия наемника, подчеркнула жена солдата.

Предложивший студентам статью преподаватель пояснил, что она подходит начинающим переводчикам. Он подтвердил, что осудил содержание публикации. «Среди наших студентов много журналистов, и я считаю, что они имеют право знать, о чем и как пишут их зарубежные коллеги», — отметил мужчина.

Ранее другой боец СВО обратился к общественникам и попросил их защитить оставшуюся дома жену. Причиной обеспокоенности военнослужащего стал сосед, который стал проявлять знаки внимания к его жене.

ЖЗЛ
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