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04:16, 24 декабря 2024Ценности

50-летняя модель в бикини попала в объектив папарацци

50-летняя модель Виктория Сильвстедт в бикини попала в объектив папарацци
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Dominik Bindl / Getty Images

Шведская модель и актриса Виктория Сильвстедт попала в объектив папарацци во время отдыха на пляже. Снимки публикует Daily Mail.

50-летнюю манекенщицу запечатлели у океана в бикини белого цвета и солнцезащитных очках. На размещенных кадрах видно, что телезвезда распустила волосы, а от макияжа отказалась. Вдобавок она надела золотые часы.

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Известно, что знаменитость отдыхала на курорте Сен-Барт.

В августе Тереза Джудиче поделилась снимками с отпуска в турецком Бодруме. Тогда телезвезда продемонстрировала стройную фигуру в ярко-розовом бикини и облегающих брюках с анималистичным принтом.

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