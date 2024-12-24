50-летняя модель в бикини попала в объектив папарацци

50-летняя модель Виктория Сильвстедт в бикини попала в объектив папарацци

Шведская модель и актриса Виктория Сильвстедт попала в объектив папарацци во время отдыха на пляже. Снимки публикует Daily Mail.

50-летнюю манекенщицу запечатлели у океана в бикини белого цвета и солнцезащитных очках. На размещенных кадрах видно, что телезвезда распустила волосы, а от макияжа отказалась. Вдобавок она надела золотые часы.

Известно, что знаменитость отдыхала на курорте Сен-Барт.

В августе Тереза Джудиче поделилась снимками с отпуска в турецком Бодруме. Тогда телезвезда продемонстрировала стройную фигуру в ярко-розовом бикини и облегающих брюках с анималистичным принтом.