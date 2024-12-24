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19:45, 24 декабря 2024Мир

Бывшего президента США выписали из больницы

Reuters: экс-президента США Клинтона выписали из больницы, он лечил грипп
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Photo Image Press / Globallookpress.com

Экс-президента США Билла Клинтона выписали из больницы, он лечил грипп. Об этом сообщил заместитель руководителя аппарата бывшего президента Энджел Уренья, передает Reuters.

По словам Уреньи, 78-летний Клинтон был госпитализирован в Медицинский центр Джорджтаунского университета после того, как у него поднялась температура.

Семья бывшего американского лидера выразила признательность медицинскому персоналу.

24 декабря Билл Клинтон, бывший президент США, был госпитализирован в связи с высокой температурой. Помощник Клинтона заявил, что тот «находится в хорошем расположении духа».

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