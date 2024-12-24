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19:08, 24 декабря 2024Силовые структуры

Бывшему сенатору Сабадашу продлили арест по делу о мошенничестве и растрате

В Москве суд продлил на три месяца арест экс-сенатору от НАО Сабадашу
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Александр Сабадаш

Александр Сабадаш. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Мещанский районный суд в Москве продлил на три месяца арест бывшему сенатору от Ненецкого автономного округа (НАО) и владельцу ликеро-водочного завода Александру Сабадашу по новому делу о мошенничестве и растрате. Об этом сообщает ТАСС.

Сабадаш будет находиться в СИЗО до 29 марта.

По версии правоохранителей, в 2014 году Сабадаш был фактическим владельцем группы компаний «Левиз». Тогда он вместе с председателем правления АО «Таврический банк» Сергеем Сомовым и его заместителем Дмитрием Гаркушей привлекли ООО «Космос» в качестве заемщика денег у банка «Таврический», при этом фактической деятельностью компания не занималась. Таким образом участники схемы получили на счет «Космоса» 359 миллионов рублей. Этими деньгами они распорядились по своему усмотрению.

28 октября экс-сенатору предъявили новые обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и части 4 статьи 160 УК РФ («Растрата»). Они связаны с делом в отношении юриста Татьяны Падалко, которая ранее была обвинена в неправомерных действиях при банкротстве.

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