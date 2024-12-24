Бывший бездомный стал кандидатом на звание одного из лучших российских писателей

Бывший бездомный Перкин из Якутии номинирован на премию «Писатель года»

Бывший бездомный Анатолий Перкин из Якутии вновь стал кандидатом на звание одного из лучших российских писателей — россиянина номинировали на премию «Писатель года». Об этом сам автор рассказал «Ленте.ру».

Отбор кандидатов на вручение премии проходит в течение всего года, а объявление победителей пройдет уже в следующем — в марте 2025 года. Лауреаты премии получат право опубликовать произведение при поддержке и за счет Российского союза писателей.

Анатолий Перкин написал четыре книги прозы, одна из которых — «История счастья» — посвящена воспоминаниям писателя о детстве, путешествиях по России, жизни среди бездомных, работе на строительстве железной дороги и откровениям во время подвизания в Оптиной пустыни, одном из духовных центров православия.

«Живя в поисках счастья, мы не ценим мелочи жизни, а умение довольствоваться своей судьбой со всеми ее сложностями, которые она уготавливает нам, и оставаться при этом счастливым, дано не каждому из нас», — говорит Перкин в предисловии к книге о своей нелегкой жизни.

Ранее были названы самые продаваемые книги 2024 года в России. Первую строчку рейтинга четвертый год подряд занимает книга Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». Уточняется, что за все время продаж в сети было продано свыше 300 тысяч экземпляров книги.