69-я параллель
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21:15, 24 декабря 202469-я параллель

Бывший бездомный стал кандидатом на звание одного из лучших российских писателей

Бывший бездомный Перкин из Якутии номинирован на премию «Писатель года»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Wesley Tingey / Unsplash

Бывший бездомный Анатолий Перкин из Якутии вновь стал кандидатом на звание одного из лучших российских писателей — россиянина номинировали на премию «Писатель года». Об этом сам автор рассказал «Ленте.ру».

Отбор кандидатов на вручение премии проходит в течение всего года, а объявление победителей пройдет уже в следующем — в марте 2025 года. Лауреаты премии получат право опубликовать произведение при поддержке и за счет Российского союза писателей.

Анатолий Перкин написал четыре книги прозы, одна из которых — «История счастья» — посвящена воспоминаниям писателя о детстве, путешествиях по России, жизни среди бездомных, работе на строительстве железной дороги и откровениям во время подвизания в Оптиной пустыни, одном из духовных центров православия.

«Живя в поисках счастья, мы не ценим мелочи жизни, а умение довольствоваться своей судьбой со всеми ее сложностями, которые она уготавливает нам, и оставаться при этом счастливым, дано не каждому из нас», — говорит Перкин в предисловии к книге о своей нелегкой жизни.

Ранее были названы самые продаваемые книги 2024 года в России. Первую строчку рейтинга четвертый год подряд занимает книга Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». Уточняется, что за все время продаж в сети было продано свыше 300 тысяч экземпляров книги.

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