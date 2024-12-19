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05:23, 19 декабря 2024Культура

Названы самые продаваемые книги 2024 года в России

«Читай-город»: в топ самых популярных книг 2024 года вошел нон-фикшен
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В 2024 году топ-100 самых продаваемых в 2024 году книг большинство пришлось на художественную литературу и нон-фикшен. Об этом сообщает РБК со ссылкой на список самых популярных книг от магазинов сети «Читай-город».

Первую строчку рейтинга четвертый год подряд занимает книга Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». Уточняется, что за все время продаж в сети было продано свыше 300 тысяч экземпляров книги. Второе место занял сборник историй Джона Стрелеки «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живешь». Замкнула топ-3
книга Джорджа Клейсона «Самый богатый человек в Вавилоне», содержащая советы по управлению финансами.

В десятку самых продаваемых книг также вошли также две книги из серии фэнтези-романов «Благословение небожителей» китайской писательницы Мосян Тунсю, «Атомные привычки» американского писателя Джеймса Клира, «Сказать жизни "ДА!"» австрийского психолога Виктора Франкла, философский роман японского автора Гэнки Кавамура «Если все кошки в мире исчезнут», роман «Мастер и Маргарита» русского писателя Михаила Булгакова и роман Анны Джейн «Твое сердце будет разбито».

Ранее сервис «Яндекс Книги» назвал самые популярные книги года. В списке оказались экранизированные в 2024 году романы.

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