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16:17, 24 декабря 2024Культура

Cтал известен новогодний райдер Нагиева

Дмитрий Нагиев получает почти 6 миллионов рублей за новогоднее выступление
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев, несмотря на уход из телепроектов и отсутствие активной светской жизни, выступает на новогодних корпоративах. Портал «Абзац» опубликовал райдер артиста.

По информации источника, за четырехчасовое выступление в предновогодний период и во время праздников Нагиев получает 95 тысяч евро (почти 6 миллионов рублей). Сценарий должен быть предоставлен Дмитрию заранее, а за импровизацию на сцене организаторы должны будут доплатить еще 200 тысяч рублей.

В райдере Нагиева также числятся люксовая машина с водителем, дорогая питьевая вода без газа, свежие фрукты, овощи и орехи в гримерке. Известно, что артист пьет исключительно натуральный кофе, безлактозное и соевое молоко, 18-летний дорогой виски и сок имбиря.

В списке требований к площадке у звезды предполагаются и штрафы в отношении организаторов. Например, за проникнувшего в гримерку постороннего (например, фаната или даже представителя организатора мероприятия) наниматель должен будет выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Также Нагиеву необходима охрана на самой площадке, а снимать саундчек актера, даже на телефон, категорически запрещено.

Ранее стало известно, что Нагиев заявил о нежелании работать с делящими детей коллегами.

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