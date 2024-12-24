Девушка узнала о помолвке любимого с соперницей и отрезала ему пенис

Молодая женщина из Индии отрезала партнеру пенис, а затем попыталась вскрыть себе вены. Об этом пишет Indian Express.

21-летнюю жительницу города Музаффарнагар, штат Уттар-Прадеш, арестовали в воскресенье, 22 декабря, после того как она ножом отсекла пенис мужчине и тем же оружием изрезала себе руки. Обоих доставили в больницу.

Во время допроса подозреваемая рассказала, что познакомилась с пострадавшим в юности, когда жила в родной деревне. Их отношения продолжались восемь лет. Недавно мужчина сообщил ей, что помолвлен с другой, и скоро состоится свадьба. Тогда она попросила любимого о последней встрече. Когда мужчина пришел, подозреваемая позволила эмоциям взять над собой верх и отсекла ему пенис.

Согласно показаниям мужчины, инцидент произошел в машине. Женщина утверждает, что они были в отеле. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Бразилии задержали жительницу города Какуал, штат Рондония, которая нанесла супругу тяжелые увечья, пытаясь отрезать пенис. Причиной стало то, что мужчина был неспособен поддержать эрекцию во время секса.