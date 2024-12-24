Дорога в российском городе ушла под воду

В Екатеринбурге затопило автомобильную дорогу

В Екатеринбурге затопило одну из улиц. В результате автомобильная дорога ушла под воду, об этом сообщает Telegarm-канал «Злой Екатеринбург».

Инцидент произошел в Пионерском районе российского города. По словам очевидцев, с улицы Советская в сторону Сулимова по дороге течет вода. Местные жители беспокоятся, что вскоре жидкость замерзнет и дорога станет скользкой.

Отмечается, что летом на данном участке регулярно проводят ремонт труб. Пресс-служба городского «Водоканала» пока не прокомментировала ситуацию.

Ранее в Санкт-Петербурге густой пар накрыл Пражскую улицу из-за прорыва трубы. Кадры с места событий попали в сеть.