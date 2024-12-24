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23:38, 24 декабря 2024Силовые структуры

Экс-глава российского производителя медицинских изделий признался в шпионаже в пользу США

«Ъ»: экс-глава «Медполимерпрома» Спектор признал вину в шпионаже в пользу США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Экс-глава компании «Медполимерпром» Джин (Евгений) Спектор полностью признал свою вину в шпионаже в пользу США. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

По информации издания, теперь американец надеется, что его обменяют на кого-то из россиян, осужденных за аналогичное преступление в США.

«Медполимерпром» — крупный российский производитель изделий медицинского назначения и расходных материалов из пластика.

Ранее 24 декабря Московский городской суд приговорил Спектора к 13 годам колонии строгого режима за шпионаж. По совокупности с предыдущим приговором окончательно наказание составило 15 лет колонии строгого режима. Суд также оставил в силе назначенный иностранцу ранее штраф в размере 14 миллионов рублей. В 2021 году суд приговорил Спектора к четырем годам за посредничество в передаче взяток помощнице вице-премьера Аркадия Дворковича.

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