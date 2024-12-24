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17:59, 24 декабря 2024Бывший СССР

Киев опроверг слухи о намерении лишить украинских беженцев поддержки стран ЕС

МИД Украины: Киев не желает лишить украинских беженцев поддержки стран ЕС
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anna Gordon / Reuters

Представитель МИД Украины Георгий Тихий опроверг информацию о желании Киева лишить украинских беженцев за рубежом поддержки со стороны стран Евросоюза. Его слова передало украинское внешнеполитическое ведомство в своем Telegram-канале.

Комментируя материал испанской газеты El Pais, он сообщил, что украинское правительство не ведет переговоры о сокращении помощи гражданам Украины в Евросоюзе. Он также отметил, что мужчины призывного возраста имеют доступ к консульским услугам согласно действующему законодательству Украины.

Ранее стало известно, что страны Европейского союза сомневаются в необходимости дальнейшей помощи Украине и все больше задумываются о способах урегулировать вооруженный конфликт. Отмечается, что Венгрия, Словакия и Австрия.стараются наладить отношения с Россией.

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