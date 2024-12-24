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11:14, 24 декабря 2024Мир

На Западе заявили о сомнениях Евросоюза в помощи Украине

El País: страны Евросоюза сомневаются в необходимости помощи Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) сомневаются в необходимости дальнейшей помощи Украине и все больше задумываются о способах урегулировать вооруженный конфликт. Об этом сообщает испанская газета El País со ссылкой на источники.

«Голоса, которые ставят под сомнение поддержку Киева или призывают к быстрому выходу из конфликта, усиливаются или становятся все более заметными, даже если это наносит ущерб Украине, стране-кандидату [в Евросоюз]», — отмечается в материале издания.

При этом собеседники указывают, что они признают все большее движение ряда европейских стран в сторону России и желание наладить с ней отношения. Среди таких государств указываются Венгрия, Словакия и Австрия.

Ранее газета El País сообщала, что страны НАТО не смогут быстро начать тратить 3 процента от ВВП на оборону, так как многие члены Североатлантического альянса не достигают даже показателя в 2 процента. Собеседники подчеркнули, что на страны военного блока оказывается все большее давление по повышению затрат, в том числе и на Испанию, чьи военные траты составляют всего 1,28 процента от ВВП.

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